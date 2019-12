Cidades ganham mata-burros

DA REDAÇÃO – Os municípios de Campanário, Francisco Badaró, Itaipé, Pavão e Franciscópolis foram beneficiados com mata-burros. Fruto da indicação do deputado Neilando Pimenta junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, as doações têm como objetivo melhorar as condições de tráfego nas estradas vicinais.

A cidade de Campanário foi contemplada com sete unidades de mata-burros. Franciscópolis vai receber 14 unidades de mata-burros. Francisco Badaró ganhou 14 unidades. O município de Itaipé também ganhou 14 unidades. Pavão foi beneficiado com sete unidades e o município de Franciscópolis foi beneficiado com 14 unidades.