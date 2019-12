Deputado Neilando Pimenta entrega ambulância ao Hospital Bom Samaritano

TEÓFILO OTONI – O deputado Neilando Pimenta (Podemos) entrega uma ambulância agora ao Hospital Bom Samaritano, de Teófilo Otoni. O veículo é fruto de emenda parlamentar de autoria do deputado junto à Secretaria de Estado de Saúde. Esta semana, o hospital também foi beneficiado com R$ 200 mil, referentes a outra emenda parlamentar do deputado Neilando Pimenta. O Hospital Bom Samaritano é centro de referência de oncologia e ortopedia (órteses e próteses) para mais de um milhão de pessoas no Vale do Mucuri.