Empossado novo superintendente regional de ensino

TEÓFILO OTONI – Aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (19), a cerimônia de posse do novo superintendente de ensino da SRE de Teófilo Otoni, responsável pelo setor da Educação nas cidades que compõe todo o Nordeste Mineiro. O professor Aurélio, advindo da direção de uma escola estadual do distrito de Mucuri, assinou o termo de posse na presença de funcionários do setor do município e região. Ele citou Paulo Freire ao final do seu discurso, sendo ovacionado pelos presentes. Aurélio foi escolhido pelo governador Romeu Zema (Novo).

Estiveram presentes o prefeito Daniel Sucupira (PT), o presidente da Câmara Municipal, vereador Filipe Costa (PSD), a secretária municipal de Educação, Natália Galvão, pastores, e como convidado o delegado reformado da Polícia Civil Jéferson Botelho, além do pré-candidato a prefeito Paulo Henrique Coimbra (PL).