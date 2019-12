DA REDAÇÃO – O Morocha Club, localizado na paradisíaca Arraial d’Ájuda, em Porto Seguro, vem com todo vapor nesse fim de ano com uma pluralidade de atrações musicais.

Muita gente bonita, segurança e comodidade fazem parte do ambiente da famosa casa de lazer do extremo sul da Bahia. Camarotes lounges preparados para receber os foliões de todas as partes do país e do exterior, além de outras opções, é o que o frequentador encontrará por lá.