Projeto do curso de Enfermagem é finalizado com sucesso na Unipac

TEÓFILO OTONI – Aconteceu na última quarta-feira (04) de dezembro de 2019, na ALFA UNIPAC a, culminância do Projeto Espelho. Esse Projeto Aplicado foi desenvolvido pelos discentes do 1°e 2° períodos do curso de Enfermagem.

O evento contou com a participação do diretor executivo do Hospital Santa Rosália, enfermeiro e administrador Leonardo Seixas, a responsável técnica pelo serviço de

Enfermagem da Terapia Renal, Luciana Marx, a diretora acadêmica, Rinara L. Negreiros Kokudai, a coordenadora do curso de Enfermagem, Martha Honorato e todos os docentes do curso de Enfermagem das Faculdade Alfa e Unipac.

No decorrer da cerimônia, o discente Carlos Henrique, apresentou a proposta do projeto e as competências e habilidades adquiridas durante a implementação do mesmo.

Além disso, a coordenadora do curso de Enfermagem, Martha Honorato, apresentou a

contribuição do projeto para a aprendizagem sócio afetiva no ambiente de terapia da unidade hospitalar, extraindo, a partir daí, a necessidade de levar melhorias para os pacientes no que diz respeito ao entretenimento durante o período de tratamento. Por meio de ações sociais foi possível adquirir e doar à unidade modernos televisores e colaborar em tal fim, além de montar kits de higienização pessoal e doá-los aos pacientes, de forma que os incentivou quanto às práticas de higiene, como meio indispensável à garantia da qualidade de vida dos pacientes do setor de da Terapia Renal do Hospital Santa Rosália.

A cerimônia foi realizada com a apresentação dos convidados, discursos, mostra de depoimentos, atração musical, entrega oficial dos televisores e, por fim, a confraternização de todos os envolvidos em um especial coffee break.

Esse projeto aplicado das turmas de 1° e 2° períodos, disse a diretora pedagógica, “comprovou que as Faculdades ALFA e UNIPAC mantém suas atividades alicerçadas nos preceitos de responsabilidade social, aproximando-se cada vez mais da comunidade e promovendo a necessária aliança entre o ensino e a extensão, contribuindo com o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade e região”.