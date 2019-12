Faleceu Pina, filho do ex-atleta José Emilio dos Reis (Sussi)

Faleceu em novembro, e vai agora nossos comentários, o jovem Pina, aproximadamente 40 anos, filho do ex-atleta José Emilio dos Reis, apelido de Sussi, aposentado do DER-MG. Sussi foi um atacante arisco, veloz, que aterrorizava os laterais e zagueiro. Jogou no América e Concordia, foi campeão no ART (antigo Derminas), ainda sob o comando do engenheiro Eduardo Lopes Tomich. Para comparar com o estilo de Sussi, buscamos Chiquinho, década de 80, no Santo Antônio, e Marquinhos, no América, Concórdia (campeão 1976) e no Borroló de Carlos Chagas.

Pina, seu filho não se envolveu com bola. Um pouco rebelde, não obedecia seus pais. Tentou certa vez ser bandeirinha de futebol. Foi vítima de um crime. Sussi é irmão do detetive aposentado Tatá, da Polícia Civil. Não tenho mais dados da carreira esportiva do falecido.

Pertence a uma família de pessoas simples, humildes, honestos e trabalhadores, sempre residentes no bairro Bela Vista. Como dissemos, infelizmente Pina não falava a mesma língua da família.

Sussi utiliza a humildade e seu carisma para fomentar um expressivo número de amigos e admiradores. Parou de jogar bola entre os veteranos do Concórdia. Por último, Sussi era visto no Bar Barreiros de Edgard Barreiros Rodrigues, na rua Epaminondas Otoni.