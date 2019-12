Luzes do Natal apagando nosso brilho esportivo

Nosso futebol profissional corre o risco de não participar da terceira divisão ano que vem. O América abriu mão do Módulo II e pode não ter recursos financeiros para fazer parte do terceiro módulo. Santo Antônio tem uma dívida muito grande. Concórdia ainda não despertou desse sonho, e o Teófilo Otoni Futebol Clube (recém criado) ainda não mostrou uma manga comprida para o profissional, apesar da grandeza dos seus diretores. Nessa reta final do ano vamos comendo pelas beiradas, como brincadeiras do nosso próprio quintal.

Andamos observando que o prefeito Daniel Sucupira (PT) transita de lá prá cá, e quem sabe possa ser contratado para relevantar o Cruzeiro. Tem sido um peladeiro dos quatro costados. Seus primeiros passos e passes foram no Peroba Gazzinelli, depois Turma 37, chegou disputar torneio de másters pelo Esperança, tem batido bola entre os vereadores no Tó na Área e por último está entre os pedristas de Zé Caroço (Recanto dos Cambalacheiros). Nesse final de semana seus assessores realizam competição de handebol, na Praça de Esportes, com clubes de oito cidades: Carlos Chagas – Águas Formosas – Carai – Jequitinhonha – Governador Valadares – Manhuaçu – Nova Viçosa – Bahia e uma equipe de Tchó Tchó – categorias de base. Jogos serão realizados sexta – sábado e domingo.

No sábado dia 07, os vereadores Felipe Barbosa (PTB) e Fábio Lemes (Avante) prestigiando a festa de aniversário do professor Frederico Cerqueira Barbosa, da UNIPAC, aproveitaram a oportunidade para entregar uma moção honrosa da Câmara Municipal ao aniversariante, autoria de Felipe, e diploma assinado por Fábio Lemes, que mostrou sua canhotinha dentro de campo. A Liga de Desportos está finalizando mais um corujão, futebol noturno no campo do São Benedito. Os finalistas são Seleção de Quinta (campeão anterior) contra CM. Temos sugerido jogos beneficentes entre as instituições públicas, antes do Natal. Tivemos acesso a uma foto recente do campo do América, que se encontra impraticável para atividades esportivas.

Força do cavalo homenageada através das cavalgadas

Nos primórdios todo o tipo de transporte terrestre (rodoviário) era feito no lombo dos animais. Ainda sou do tempo das tropas, não das militares, que apareceram mais em 1964. Estou falando dos ranchos instalados na Vila Barreiros, entrada da cidade das tropas carregando café, milho, feijão, arroz e outros vegetais de Conceição (nome antigo de Frei Gaspar), Ouro Verde, Fidelândia, Ataléia e adjacências. No dia seguinte a tropa descarregava suas cangalhas nos armazéns e grandes depósitos no centro da cidade.

O cavalo ainda recebe certo mimo, através das cavalgadas, uma espécie de homenagens, por tudo que o animal prestou à nossa civilização. A ciência e a tecnologia adotaram os termos Horse Phorce – HP, para designar a potência de força dos motores. Acabaram minando a força do cavalo. Fizemos algumas voltas para dizer que nossa região já foi predominantemente produtora agropecuária (vegetais e animais). Volta e meia algumas instituições fazem cavalgadas, esse tipo de atividade esportiva. Em nossa região já se tornou tradição. As comunidades São Julião, Maravilha, Brejão estão ultimando os preparativos para a 2ª Cavalgada da Comunidade Quilombola Vaz Pereira, que será realizada no sábado (21).

Em anos anteriores, o evento produziu renda para construção de uma igreja na região e reformas em outros prédios. O empresário e desportista Valdir do Transporte Escolar, nascido naquela região e morando em Teófilo Otoni, mantém acesa a chama de suas origens, ajudando organizar a Cavalgada. Valdir tentou um cargo de vereador na eleição passada, mas não conseguiu. Exerce atividades esportivas, liderando pelada dos militares da APNM, toda sexta-feira à noite no Concórdia, e dirige uma condução escolar. Ficamos devendo mais detalhes da Comunidade Quilombola Vaz Pereira, que faz parte da nossa história.

O primeiro presidente do Torneio de Verão foi Jorge Guedes

O Torneio de Verão foi montado pela primeira vez em 1985, na gestão do ex-prefeito Getúlio Neiva (MDB), quando Antônio Walter do Amaral era secretário municipal da Educação. Sempre houve dúvidas sobre quem teria sido o primeiro comandante desse evento esportivo. Tornou-se muito claro para todos que o professor Clayton Allan foi quem mais deu vida à essa prática esportiva, cujo primeiro título foi conquistado em 1985 pelo time dos laticínios. Quando ficou com o título de campeão, ainda não era conhecido por CLTO, outro clube sob direção de Mauro Grampão e seus familiares, que trabalhavam na usina leiteira.

Jorge Guedes, irmão de Arthur Guedes, era funcionário da prefeitura, e assumiu a organização do primeiro e outros Torneios de Verão. Jorjão, como é mais conhecido, disse que Ivan Limonji, Peticó, seu Oswaldo – Ótica Rocha e outros servidores do município participaram dessa competição. Clayton Allan tomou conta do evento, durante mais de 20 anos. Abraçou a criança com unhas e dentes. Comandou a competição, com pulso forte e seu estilo de gestor, a mesma forma com que assumiu e dirigiu a Liga de Desportos. Infelizmente as vacas da manga estavam magras, nosso futebol amador foi perdendo sua força, e os campeonatos juvenis, cascudos, amadores e regionais desapareceram. Ficou apenas o América e Santo Antônio profissionais. Hoje ficou mais triste, porque nem América nem Santo Antônio estão certos de participar do mineiro do ano que vem.

Liga e prefeitura poderiam promover jogos beneficentes

No sábado (14), dois atletas veteranos, Athirson e Reinaldo, realizaram no Estádio Municipal Mario Helênio de Juiz de Fora, um jogo beneficente para arrecadar alimentos para instituições de assistência. Jogo terminou empatado em 5 x 5, como convém a todos. Durante o jogo aconteceram alguns fatos interessantes. Tinha cinco jogadores famosos: Tita, Aldair, Athirson e Sávio (Flamengo) e Reinaldo, não se trata do atacante do Galo. Jacozinho não me pareceu o velho conhecido. O árbitro Leonardo Garcia encerrou carreira apitando parte do jogo. Os uniformes foram de cor laranja e azul. Uma figura folclórica Joinha fez parte do espetáculo, como árbitro do VAR, que acabou apitando um pênalti.

Outros atletas – Elici – Marco Antônio – Gustavo – Fernando – Rogério – Douglas Silva – Da Silva – Nenem – Ibson – Anjinho (torcedor) – Ronaldo Angelin – Leandro Ávila – Paulo Campos – Sidirclei (fez 3 gols e pediu samba-enredo) – Iranildo – Vegeta e vários outros que perdemos o registro. Sugiro, por exemplo, um jogo no campo do Concórdia, América não tem condições, entre prefeitura (prefeito e assessores) junto com vereadores, contra campeões de clubes antigos, que ainda batem sua bolinha. A Liga selecionaria os campeões. Assistimos também pela Sports TV o jogo entre másters (São Paulo x Barcelona). Nome do torneio Lendas, uma referência afetiva aqueles que fizeram acontecer no passado.

Muitos títulos conquistados e pouco conhecidos pela comunidade

Semana passada fiz uma matéria sobre as conquistas de Adalberto Pereira da Silva (handebol). Sargento Ranilson Motta (Sociedade Esportiva Amigos) e Gilberto Gouveia (Sociedade Esportiva Gouveia) guardam verdadeiros tesouros das conquistas dos clubes de futsal que comandaram. Andei falando com o professor de educação física Isaias Lemos, ele me passou que seu colega Fernando Reis deve ter tesouros da sua garotada (ginástica olímpica, atletismo, arremesso de peso, corrida rasa e lançamentos). O prof. Thiago Farias poderia abrir seu baú, e mostrar as conquistas masculinas e femininas do handebol. Tentamos falar com os professores Miguez e com Kiko. Vamos tentar de novo.

Infelizmente não temos arquivo do futsal das décadas de 50 e 60, quando o Ilusão e o time dos bancários faziam bonito dentro da quadra no Morro da Copasa, Rua Minervino de Castro Pinto. Estão ainda ativos o professor Itamar e Simildes Soares, instrutores de Adalberto. Os fundadores do Ilusão (Hidelbrando Rodrigues, Biba Badin e Lourival Telles Júnior) já faleceram.

Ainda convivendo conosco, Antônio Pedro Telles – Toninho Telles fundador do Ilusão, e primeiro presidente do América, ousar participar do campeonato mineiro em 1977. A pedra fundamental da nossa Praça de Esportes, bairro Grão Pará, só foi instalada em setembro de 1953, quando a cidade comemorava seu primeiro centenário.

Terminou a segunda Copa Corujão do bairro São Benedito

A Liga de Desportos achou por bem promover futebol na periferia, e encontrou apoio nos bairros Taquara e São Benedito. Acaba de terminar a Copa Corujão Unidoctum, com participação de 10 equipes: Seleção de quinta (bicampeão), CN (vice), Galácticos, New City, Pindorama, Unidos pela Fé, ZFC, Vila Real, Frei Júlio e Ajax. Nas semifinais: CN 6 x 1 Vila Real e Seleção Quinta 6 x 2 Galácticos. Jogo final Seleção Quinta 0 x 0 CN. Seleção Quinta venceu na cobrança dos pênaltis. A Liga de Desportos, que tem novo presidente, advogado Dr. João Domingos, ficou 24 anos sem realizar qualquer evento, e em 2019 recomeçaram suas atividades. Já realizou dezenas de eventos esportivos.

Segundo Paulinho Cabelereiro, assessor da Liga de Desportos, a Liga promete realizar em janeiro próximo uma competição regional. Só não sabemos se serão convidados os mesmos clubes da década de 60: Cruzeiro e Borroló – Carlos Chagas. Bueno e Bralanda – Nanuque. Poteense e Funcionários – Poté. Vitória e São José – Itambacuri. Juventude de Pavão e vários times filiados à nossa LDTO da cidade de Teófilo Otoni. Algumas dificuldades, com certeza, vão aparecer, como reviver times da cidade como Frimusa, Ferroviário, com suas empresas paralisadas. Também cessaram suas atividades, Comerciário, Sempre Viva, Vasco da Gama, Independente e ART. Santo Antônio e Concórdia, não decidiram sobre o profissional.

Dona Alzira, mãe de vários atletas, completou 90 anos de idade

Seu Gerson Nascimento Rodrigues conheceu sua esposa, Maria Alzira, na sua terra natal, Pescador, região próxima ao Bicho Grosso. Casal veio morar em Teófilo Otoni, onde nasceram quase todos os filhos, entre os quais, alguns se destacaram como atletas. Seu Gerson foi comerciante farmacêutico, muito conceituado em Pescador onde foi vereador. Quando veio morar em Teófilo Otoni, foi empregado do Armazém Capixaba de Albério Magalhães. Dona Alzira nasceu no dia 10 de dezembro, completou 90 anos e sua família resolveu comemorar a data no último sábado (14), no espaço para festas nas proximidades do DER na BR-418 (Estrada do Boi), onde recebeu amigos e parentes para soprar as velinhas.

Casal perdeu um filho muito cedo, quando residia na Rua Coronel Ramos (Pau Velho) vítima de uma enfermidade gastrointestinal: Geraldo Magela Nascimento tinha o apelido de Catraca. Filhos que foram destaque em futebol, Júlio César (Ju), jogou no time Bela Vista do bairro e nas escolinhas do América. José Adilson (Dica), jogou bola nas escolinhas da cidade. Paulo Gustavo (Paulinho Careca) foi atleta e diretor do Concórdia Atlético Clube. Carlos Nascimento, apelido de Coca, jogou bola nos times do Pau Velho e dos pedristas, no campo da Jaqueira. Seu Gerson e dona Alzira tem apenas um neto que gosta de bola: Thales filho de Vaninha. Os dois filhos de Rosangela (Samarone e Vinícius) não dedicaram ao futebol. Entre os bisnetos da aniversariante, apenas David, filho de Dica, pode mais tarde desenvolver essa modalidade.

Parabéns, um pouco atrasado, para a aniversariante.