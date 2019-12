Nomes de clubes e de dirigentes desconhecidos

Em nossos arquivos encontramos alguns dados interessantes. Em 1944 foi fundada Associação Técnica Esportiva Amadora – ATEA, quando ato oficial dizia que a Liga de Desportos teria sido fundada em 1948. Achamos três entidades esportivas: ATEA (1944) – LDTO ( 1948) e uma Liga Desportiva Juvenil (1955). Tivemos a grata surpresa de encontrar registro de clubes até então ignorados: Brasil, Corinthians, Asas, Bela Vista, depois virou Bandeirantes e Teófilo Otoni, Tupi, Cotinguiba, Independente, bem como outros que não se filiaram: Palmeiras – Minas Gerais – Canto de Minas – Sport Brasil – Ipiranga – Rodoviário – Industrial – Santos – Olaria – Juventus – XV de Novembro e vários outros.

Provoca uma atenção especial o legado de Avelino Bispo Silva, aposentado do DNER, pai de vários atletas, que cessou suas atividades como veterano no grupo do Concordia e de Ti Rei. Goza de ótima saúde, aos 90 e tantos anos. Circula sozinho no centro da cidade. Ao lado de Alberto Lopes Ferreira, dirigiu o time Bandeirantes, um dos sucessores do Bela Vista, porque este teve a força de produzir dois filhotes: Teófilo Otoni Futebol Clube e o Bandeirantes. Alguns anos depois, no mesmo bairro criou-se um novo Bela Vista, com Zé Novinho, Zin Baguim, Ziza, Vieira e outros desportistas do bairro.