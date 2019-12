Ser humano carece de afetividade depois da velhice

Acreditamos que entre os direitos, privilégios e deveres do ser humano, depois de uma certa idade, aumenta a importância do afago, reconhecimento dos seus valores, merecendo até, respeitando os limites do abuso, um pouco de aplausos por tudo que já fizeram, e no esporte, não é diferente. Quando atletas e dirigentes se afastam dos campos de futebol, os que dirigem essas atividades (diretores, autoridades, cronistas esportivos e outros que militam na área), deveriam fazer com que essas pessoas sejam lembradas, e se possível, homenageá-las durante sua vida, junto aos seus familiares..

Estamos relacionando um grupo de atletas, que por isso ou por aquilo, deixou de estar na beira do campo, muitos dos quais, nem todos seus familiares, conhecem seu passado esportivo. Começamos com os mais antigos: Napoleão Rodrigues e Joaquim Ribeiro (Atlético), Antônio Juvenal (América), Edmundo (Concórdia e Comerciário), Diram de Deus , Danda, Miguel Cardoso ( América), a seguir, quase todos do Concordia: Zé Marques, Gilbertinho, Adilson Coruja, Alberoni, Pisulino, Baiano (filho seu Lago), Paulinho ( irmão de Nengo), Deusdete, Pavãozinho, Pavão, Japonês, Bili e muitos outros.

Residem na cidade de Teófilo Otoni três fundadores de clubes de futebol que não são reconhecidos pelos seus legados. Convenhamos que o time de futebol de salão (futsal), Ilusão Esporte Clube, já foi desativado. Antônio Pedro Telles (Toninho Telles), reside no bairro Ipiranga. No inicio deste ano recebeu um diploma, fornecido pela Liga de Desportos, agradecendo por tudo que ele fez pelo nosso esporte. Antônio Juvenal Pereira dos Santos, único fundador vivo, dos doze do América Futebol Clube, reside numa rua próxima ao campo do América. Adilson Antônio Freire dos Santos (Adilson Coruja), reside na Rua Wenefredo Portela, e seu irmão João Antônio, na capital, únicos sobreviventes fundadores do Concordia.

“Para não dizer que não falei de flores – Disparada Geraldo Vandré”. Poucos outros fundadores de clubes estão vivos. Napoleão Rodrigues e Joaquim Ribeiro, de certa forma, estiveram presentes na fundação do Clube Atlético Teófilo Otoni – 07 de maio de 1947. Identificamos alguns desportistas que indiretamente participaram da fundação, por exemplo, da Associação Atlética Mucuri – Frimusa, o engenheiro Júlio Arnold Laender. Faleceu agora recente o advogado Dr. Antônio Dias (fundador do Sempre Viva), parece que seu irmão (João Dias) esteja vivo. Não localizamos os supostos fundadores do Santo Antônio, já falecidos, Paulo Preto, Zuza e Otavinho. Tenho dúvidas se Walter de Oliveira Garrocho (Tim Garrocho), ajudou fundar algum time de futebol.