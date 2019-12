Postura diferente

Acreditando em uma mudança em massa na Câmara Municipal, o pré-candidato a vereador Rodrigo Pechir mantém o seu discurso firme e reafirma, “tal mudança é fundamental para que o povo volte a acreditar em nossa cidade”. Convicto do seu posicionamento, Pechir ainda diz que não admitirá barganha política em seu projeto e que com ele, o povo terá todo respeito.

Errata

Na edição de ontem (12), o jornal se referiu ao imbróglio referente a uma construção de um deck do Restaurante Benedito como se o mesmo estivesse localizado na pracinha do Bairro Ipiranga, na verdade o estabelecimento em questão está localizado no Centro da cidade “Rua da Matriz”.

Sexta-feira 13

O prefeito Daniel Sucupira (PT) falou em uma reunião do partido, em relação ao pré-lançamento de candidaturas a vereador, e também a prefeito, uma frase antológica: “Candidatura que é lançada antes da Quaresma o lobisomem come”.