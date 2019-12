Após briga, homem mata o próprio tio com um facão em Serra dos Aimorés

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram no local a vítima já estava sem vida. Ainda não se sabe o que motivou a briga dos dois

SERRA DOS AIMORÉS – Um homem, de 52 anos, foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (6), no Bairro Centro, em Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. Segundo a Polícia Militar, a vítima era tio do autor do crime.

Os policiais foram acionados e ao chegar no local, encontraram Zenario Félix já sem vida ao lado de um facão. Posteriormente, a polícia recebeu denúncias de que o autor do crime estaria em uma praça. No local, a PM encontrou o suspeito, de 35 anos, com um ferimento na cabeça e outro na mão esquerda.

O Samu socorreu o autor e o encaminhou até o hospital de Nanuque, onde foi medicado e liberado para ser levado à Delegacia Civil. Durante o registro da ocorrência, ele passou mal novamente e precisou retornar à unidade de saúde.

O perito constatou lesões na cabeça, no pescoço da vítima e recolheu um facão que estava ao lado do corpo, além de um machado nas proximidades. A mãe da vítima contou que ouviu os envolvidos brigando momentos antes do fato, mas não soube informar o motivo da discussão. O corpo de Zenario foi removido para o IML de Teófilo Otoni.