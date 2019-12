Bebê de 10 meses é abandonado em Serra dos Aimorés; família ainda não foi encontrada

Morador encontrou criança após ouvir choro. Bebê é do sexo feminino, passa bem e não apresentava sinais de violência no corpo, segundo a Polícia Militar

SERRA DOS AIMORÉS – Um bebê de 10 meses de idade foi abandonado neste domingo (8) no bairro Pintópolis, em Serra dos Aimorés (MG), no Vale do Mucuri. De acordo com a Polícia Militar, a criança é do sexo feminino e foi encontrada por um morador da rua Itajaí que ouviu barulhos de choro.

Ainda segundo a PM, a criança estava no chão, com três fraldas descartáveis e um cobertor infantil. Os militares acionaram o Conselho Tutelar do município, que encaminhou a criança para um abrigo.

Ainda não há informações sobre a identidade da criança ou sobre quem a teria abandonado. Segundo a polícia, o bebê passa bem e não apresentava nenhum sinal de violência no corpo.

Bebê em saco plástico

No sábado (7), um bebê deu entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, após ter sido encontrado em uma sacola dentro de uma caixa. O recém-nascido apresentava quadro grave de hipotermia, baixa frequência cardíaca e não resistiu.

A mãe dele, uma jovem de 26 anos, também foi encaminhada para o hospital, ela disse que não sabia que estava grávida e pensou que o neném estivesse morto. Ela permanece internada.