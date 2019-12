Criança que foi abandonada pela mãe em Serra dos Aimorés ficará com a avó

Mulher foi ouvida no Conselho Tutelar nessa segunda-feira (9) e negou o abandono. Caso será investigado pela Polícia Civil

SERRA DOS AIMORÉS – A bebê de 10 meses na cidade do Vale do Mucuri, vai ficar provisoriamente com avó, após decisão Conselho Tutelar. Depois que foi encontrada por um morador da rua Itajaí, no bairro Pintópolis, a criança estava sob cuidados de profissionais em um abrigo municipal.

A Polícia Civil informou que a mãe foi ouvida nessa segunda-feira (9) no Conselho Tutelar, onde negou a história de abandono. Quando foi encontrada na rua, a menina estava apenas com três fraldas e um cobertor infantil.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e chamou o Conselho Tutelar, para levar a criança até o abrigo municipal. De acordo com a PM, a criança passava bem e não apresentava nenhum sinal de violência.

Segundo a PC, o fato foi comunicado ao Ministério Público (MP). Todos os envolvidos prestarão depoimentos para decidir qual será o destino da criança.