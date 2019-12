Dois caminhões batem de frente e motoristas morrem na BR-116

Uma mulher ficou gravemente ferida e foi socorrida para hospital em Teófilo Otoni. Causas do acidente serão investigadas, trecho possui 4 km de congestionamento em cada sentido

JAMPRUCA – Dois caminhoneiros, de 53 e 32 anos, morreram um acidente na manhã desta terça-feira (10) na BR-116, próximo a Jampruca (MG). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois caminhões bateram de frente e os condutores dos veículos morreram no local. Uma passageira, de 48 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada em estado grave para hospital em Teófilo Otoni.

Ainda de acordo com a PRF, um caminhão com placa de Itabaiana (SE) transportava mamão, a carga ficou espalhada pela pista. O outro veículo, emplacado no Espírito Santo, era destinado a transportar granito, mas não estava carregado no momento da batida.

Os veículos ficaram atravessados na pista, interditando o trânsito no km 354. Até a publicação desta reportagem, a PRF informou que havia 4 km de congestionamento em cada sentido da rodovia.

A perícia compareceu ao local para analisar o acidente. As causas da colisão serão investigadas.