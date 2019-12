Em Teófilo Otoni, suspeitos cercam dois agentes penitenciários em moto e atiram

Segundo uma das vítimas, os suspeitos estavam cada um em uma moto. Os agentes não foram atingidos

TEÓFILO OTONI – Dois agentes penitenciários foram vítimas de uma emboscada no fim da manhã desta quarta-feira (11), em Teófilo Otoni, na entrada do bairro Matinha. Segundo uma das vítimas, eles estavam voltando do trabalho em uma moto quando foram abordados por dois homens que atiraram.

Ainda segundo um deles, os suspeitos estavam cada um em uma moto. Os agentes revidaram os tiros e os autores fugiram para um mato. A Polícia Militar foi acionada, mas quando os militares chegaram no local, os dois homens já tinham fugido.

Os agentes não foram atingidos pelos tiros, mas foram encontrados projéteis de pistola nove milímetros. Um dos suspeitos já foi identificado, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.