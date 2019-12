Homem é assassinado a tiros na zona rural de Itaipé

De acordo com a Polícia Militar, Elizandro Fernandes Alves foi encontrado ainda com vida dentro de um carro. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

ITAIPÉ – Um homem, de 33 anos, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (6) na zona rural de Itaipé (MG), no Vale do Mucuri. De acordo com informações da Polícia Militar, Elizandro Fernandes Alves foi encontrado dentro de um carro no Povoado de Brejaubas. Ninguém foi preso e a motivação do crime é desconhecida

Ao chegar no local, a PM encontrou o homem inconsciente e ofegante. Ele foi socorrido para o hospital da cidade e precisou ser transferido para Teófilo Otoni (MG), devido à gravidade dos ferimentos. Posteriormente, a polícia recebeu informações da família de que Elizandro não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia foi acionada e constatou perfurações de tiro na porta do motorista e no painel do carro. O automóvel foi removido para o pátio credenciado do Detran. A PM faz buscas na manhã deste sábado (7) para identificar e prender os autores do crime.