Jovem é morto por vingança com tiros e facadas em Águas Formosas

Segundo a Polícia Militar, Marcelo Alves de Souza foi atraído por familiares do garoto morto na última semana para conversar sobre o caso, mas ele a namorada foi atingidos por disparos.

ÁGUAS FORMOSAS – Um jovem de 24 anos foi morto a tiros e com golpes de faca nesta segunda-feira (16) em Águas Formosas (MG). Segundo a Polícia Militar, Marcelo Alves de Souza foi assassinado por vingança, por ser suspeito da autoria do homicídio de um adolescente na última sexta-feira (13).

Ainda de acordo com a PM, a mãe, o padrasto e o irmão do adolescente atraíram Marcelo até a residência da família com o pretexto de conversar sobre a morte do garoto na última semana. Depois de entrarem na casa, ele e a namorada, de 17 anos, foram atingidos com disparos de arma de fogo.

A namorada da vítima foi localizada por equipe da PM sangrando pelas ruas da cidade. Ela foi atingida no braço e socorrida pelos militares.

A garota contou que após os primeiros disparos Marcelo e ela fugiram, mas o namorado caiu no chão, sendo atingido por mais tiros pelo irmão do adolescente morto enquanto a mãe desferia golpes de faca no jovem.

Uma equipe do Samu chegou a ser acionada para socorrer Marcelo, mas constatou a morte dele no local. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o IML de Nanuque.

Os autores fugiram após o crime, mas mulher foi localizada e presa. A polícia faz buscas para localizar os outros dois suspeitos.