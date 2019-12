Jovem esquizofrênico ameaça policiais e acaba morto a tiros em Carlos Chagas

Pai contou que o filho tem esquizofrenia e interrompeu tratamento há algum tempo. Ele avançou contra um militar e outro policial atirou para contê-lo, atingido-o no tóra

CARLOS CHAGAS – Um jovem morreu após ser baleado nesta quinta-feira (5) após ameaçar uma equipe da Polícia Militar no bairro Lagoinha, em Carlos Chagas. A PM foi acionada depois de receber uma denúncia de que o jovem, de 28 anos, estava ameaçando o próprio pai, de 56, por conta do uso de um aparelho de TV.

Ao chegar no local, os policiais foram abordados pelo pai, que contou que o filho estava transtornado e o ameaçando de morte. Pouco depois, o jovem se aproximou do pai e da polícia com duas facas nas mãos e fazendo ameaças.

Os policiais deram várias ordens para que o jovem parasse e largasse as facas, mas ele não obedeceu e ainda avançou contra um dos militares, de 34 anos. Devido à agressão ao colega, um outro militar atirou três vezes, acertando o jovem com um tiro no tórax.

O pai revelou aos policiais que o filho é esquizofrênico, usa remédios controlados, mas interrompeu o tratamento há algum tempo. Já a prima do jovem relatou que, quando ele tem crises, costuma ficar agressivo com o pai.

O jovem foi socorrido para o hospital Lourenço Westin, em Carlos Chagas, mas foi transferido em seguida para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Judiciária Militar vai investigar o caso.

A PM não informou se o policial atacado pelo jovem ficou ferido e se precisou de atendimento médico. (Fonte G1)