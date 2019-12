Motorista morre após carro e caminhão baterem de frente em Caraí

Condutor do carro morreu no local, identidade dele não foi divulgada. Com impacto da batida, veículos saíram da pista. Causas do acidente serão investigadas

CARAÍ – Um homem morreu em um acidente na noite deste domingo (8) na BR-116, próximo a Caraí (MG). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro e um caminhão bateram de frente e saíram da pista por volta de 19h20, no km 189.

Ainda segundo a PRF, o carro seguia em direção a Padre Paraíso e o caminhão vinha em sentido contrário. O condutor do carro morreu no local, a identidade dele não foi divulgada.

O caminhoneiro não se feriu. Ele contou que, após uma curva, foi surpreendido com o carro de passeio rodando na pista e não conseguiu evitar a colisão. Porém, os policiais rodoviários federais encontraram marcas na via que indicam que a dinâmica do acidente não seria como o caminhoneiro relatou.

Como os dois veículos saíram da pista, não houve alterações no trânsito no local.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para o IML de Teófilo Otoni. As causas do acidente serão investigadas.