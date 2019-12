Polícia procura homem em Fiat Uno que abasteceu e arrancou sem pagar

Motorista abasteceu R$ 100 e saiu sem pagar em um posto de combustíveis na Avenida Alfredo Sá, próximo ao bairro Joaquim Pedrosa

TEÓFILO OTONI – De acordo com o boletim de ocorrência, a frentista do estabelecimento, relatou que um indivíduo aparentando ter entre 40 e 44 anos, chegou no local com um Fiat Uno e pediu para abastecer a quantia de R$ 100 com álcool.

A funcionária foi atender outro cliente quando o colega foi cobrar do motorista. Ele disse que já havia acertado com a frentista. No momento que o funcionário se deslocava ate a mulher para perguntar, o condutor arrancou com o carro e saiu sem pagar.

A polícia informou que foi confirmado através das imagens das câmeras de segurança que não houve o pagamento. A PM ainda conseguiu ver a placa do veículo, porém, não foi divulgada. Os rastreamentos continuam na busca pelo autor.