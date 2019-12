Empossados novos membros do Conselho Superior do IFNMG

O Conselho Superior está alicerçado na ideia de uma democracia participativa

DA REDAÇÃO – O Conselho Superior do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), órgão máximo do IFNMG, de caráter consultivo e deliberativo, está com sua equipe de conselheiros renovada. Foram empossados na tarde dessa quarta-feira, 18/12, 26 representantes titulares e 26 suplentes. Os representantes são dos segmentos discente, docente, técnico-administrativo, egresso, sociedade civil, Ministério da Educação e Colégio de Dirigentes, que é outro órgão do Instituto constituído pelo reitor pelos pró-reitores e pelos diretores-gerais dos campi.

Durante a posse, realizada no auditório do IFNMG-Campus Montes Claros, o reitor, José Ricardo Martins da Silva, fez questão de demonstrar sua confiança nos novos membros e destacar a importância do IFNMG para o Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Norte e Noroeste de Minas. “Todos nós precisamos saber da importância do aparato público federal que é o IFNMG para toda nossa área de abrangência, esse aparato que promove o nosso desenvolvimento regional”, destacou o reitor.

Democracia da gestão pública

O procurador-chefe da Procuradoria Federal junto ao IFNMG, Gilvan Nogueira Carvalho, aproveitou a ocasião para explicar aos novos membros do Conselho Superior (Consup) algumas especificidades e atribuições do Conselho.

“O Conselho Superior é um órgão que está no ápice da estrutura administrativa do Instituto Federal, faz parte da administração do Instituto, mas, em regra, esse órgão não tem atribuições tipicamente administrativas. A administração do Instituto Federal cabe ao reitor e aos diretores-gerais e, eventualmente, a outros servidores que têm essas atividades a eles delegadas”, informou o procurador.

De acordo com o procurador, o Consup está alicerçado na ideia da democracia participativa, expressão que para o procurador até parecer ser redundante. Ele prefere usar a expressão democracia da gestão pública para referir-se à finalidade de um conselho composto por membros diversos. Dessa forma, a gestão da coisa pública não fica, nem deve ficar, segundo o procurador, centrada especificamente na figura daquele gestor.

“A sociedade de uma forma ou de outra deve estar presente nos rumos dessa gestão. E os próprios administrados também devem fazer parte das decisões que vão conduzir os rumos da entidade administrada. Por isso, o Conselho Superior do IFNMG tem essa composição plural, buscando-se, dessa forma, colocar dentro do Conselho representantes dos mais diversos segmentos, exatamente para que a sociedade de uma forma geral se sinta representada dentro daquela instituição”, afirmou o procurador (foto ao lado).

Em síntese, o Consup acompanha a gestão. “Então, de forma mesmo que indireta, temos a própria sociedade acompanhando a gestão, ajudando a melhorar, corrigindo, quando for necessário corrigir, e contribuindo para o sucesso do IFNMG”, disse o procurador à nova equipe.

Além dos novos membros, do reitor do IFNMG e do procurador Gilvan Nogueira Carvalho, participaram da cerimônia de posse: o anfitrião da solenidade, o diretor-geral do Campus Montes Claros, professor Renato Cota Silva; a representante do Colégio de Dirigentes, a professora e diretora-geral do Campus Montes Claros, Joaquina Nobre; o acadêmico Weverton Clarismundo de Souza, presidente do Diretório Acadêmico Paulo Freire, do Campus Januária; a estudante do ensino médio integrado Laysla Moraes Martins da Silva, presidente do Grêmio Estudantil do Campus Montes Claros; o 1º tenente do Exército Marcos Souza, representando o tenente coronel Rodrigo Benedito Nicolini; e o capitão Denes Antunes Machado, que representou o major Darlan Moreira Soares, do Corpo de Bombeiros Militar.