Programa Uai Compartilha expande acesso à prestação de serviços para o interior

Parceria garante que o modelo de gestão das Unidades de Atendimento Integrado seja implantado em municípios mineiros

DA REDAÇÃO – O governador de Minas, Romeu Zema, participou nesta terça-feira (17/12), na Cidade Administrativa, do lançamento do programa Uai Compartilha, iniciativa que vai possibilitar que municípios adotem o modelo de gestão das Unidades de Atendimento Integrado (UAI).

Os primeiros convênios assinados beneficiarão mais de 90 mil pessoas nos municípios de Felício dos Santos e Fronteira, por meio das prefeituras locais, e de Viçosa, em parceria com a Câmara de Vereadores. “Esse programa, com certeza, vai trazer muito mais facilidade ao cidadão”, destacou Romeu Zema durante a solenidade, que contou com a presença do deputado estadual Bosco.

O secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, explicou que, nessa parceria, o Estado vai disponibilizar o modelo de gestão das unidades, promovendo treinamentos e compartilhando conhecimento já adotado no Sistema UAI em toda Minas Gerais. Os municípios vão viabilizar financeiramente a estrutura e a equipe de atendimento. “Vamos oferecer todo o treinamento e a expertise que aplicamos nas UAIs administradas pelo Estado. E estamos à disposição para expandir esse programa para outros municípios que tenham interesse em participar”, afirmou Levy.

O subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços, Rodrigo Diniz, reforçou que os municípios vão receber todas as orientações necessárias para a implementação e manutenção de uma Central de Atendimento, para facilitar o acesso aos cidadãos mineiros. “Será possível ampliar a capilaridade de atendimento das unidades presenciais de atendimento no Estado, levando aos municípios atendimentos padronizados, respaldados por instrumento jurídicos, proporcionando, ainda, cidadania e atendimento humanizado ao povo mineiro”, pontuou.

Ainda de acordo com a diretora Central de Atendimento Presencial, Christiane Bolda Lazzarotti, “alguns municípios oferecem serviços em locais de difícil acesso ou em estruturas compartilhadas com outras atividades, o que acaba prejudicando a qualidade e a quantidade de oferta por serviços”, explicou.

Coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), as UAIs concentram alguns dos serviços públicos prestados para a população, como a emissão da carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, solicitação de seguro-desemprego, entre outros. Atualmente, o Estado possui 31 Unidades de Atendimento Integrado e, em 2019, 5,4 milhões de atendimentos presenciais foram realizados.

Benefícios

Ao representar a Prefeitura de Fronteira, no Triângulo Mineiro, o secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Jander Rodrigo Neiras, ressaltou que a parceria vai beneficiar também a comarca de Frutal. “Gostaria de destacar a importância dessa iniciativa. Somente na rede municipal de ensino são cerca de 2 mil crianças sem carteira de identidade”, informou o secretário.

O prefeito do município do Vale do Jequitinhonha Felício dos Santos, Ricardo José Rocha, agradeceu o empenho da equipe da Seplag pelas orientações dadas aos servidores municipais que atuarão na Uai da cidade e seu entorno. “Estamos iniciando mais um compromisso com o Estado. Vamos transformar nossa cidade em uma referência de alta eficiência em atendimento e informação para os cidadãos de toda a região”, afirmou.

Pelo município de Viçosa, na Zona da Mata, o vereador Idelmino Ronivon da Silva também elogiou a atuação e a consultoria dada pela equipe da Seplag para agilizar e organizar a documentação necessária para a formalização do convênio. “Todo o suporte nos foi dado para chegarmos até aqui e oferecer um serviço de qualidade ao cidadão de Viçosa”, disse.

Transformação

O Uai Compartilha é uma das iniciativas do Programa Minas Atende: Transformação dos Serviços Públicos. “A estratégia de aprimoramento e multiplicação está baseada em um dos princípios que já norteiam a forma de atuação da rede atual: processos padronizados e mapeados e funcionários multitarefas. A diferença estará na adaptação do espaço físico disponibilizado e na capacidade de investimento do próprio município para definição da temporalidade de implantação”, destacou Rodrigo Diniz.

O município interessado em aderir ao Programa UAI Compartilha, do Governo de Minas deverá fazer a solicitação pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG. Os pedidos serão avaliados por ordem de cadastramento.